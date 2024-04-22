إسلام الكتاتني: جماعة الإخوان لا تقبل فكرة النقد حتى هذه اللحظة

قال الدكتور إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان لا تقبل فكرة النقد حتى هذه اللحظة، وهم لديهم عقيدة راسخة أنهم الفئة الوحيدة التي يجب على الجميع السماع لهم والسير خلفهم.

التحايل على الدين



وأكد إسلام الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان تسوق لذاتها باستمرار بأنها الوجه الحقيقي للإسلام.

تطوع النصوص

وأضاف في حديثه، أن الجماعة تطوع النصوص الدينية بما يتوافق مع مصالحها الشخصية، فمنذ اللحظة الأولى كان يقول حسن البنا أنه أنشأ جماعته الخاصة لمواجهة الاحتلال، ولكن في حقيقة الأمر كان الهدف من التأسيس حماية الدعوة بما يتوافق مع مبادئهم وأهدافهم للوصول للحكم.

وتابع:" جماعة الإخوان كانت تعمل على توظيف الآيات القرآنية بما يتوافق مع مصالحهم الشخصية فقط دون النظر إلى مصالح الوطن والدين".