الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسلام الكتاتني: جماعة الإخوان لا تقبل فكرة النقد حتى هذه اللحظة

إسلام الكتاتني
إسلام الكتاتني

قال الدكتور إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان لا تقبل فكرة النقد حتى هذه اللحظة، وهم لديهم عقيدة راسخة أنهم الفئة الوحيدة التي يجب على الجميع السماع لهم والسير خلفهم.

التحايل على الدين


وأكد إسلام الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان تسوق لذاتها باستمرار بأنها الوجه الحقيقي للإسلام.

تطوع النصوص 

وأضاف في حديثه، أن الجماعة تطوع النصوص الدينية بما يتوافق مع مصالحها الشخصية، فمنذ اللحظة الأولى كان يقول حسن البنا أنه أنشأ جماعته الخاصة لمواجهة الاحتلال، ولكن في حقيقة الأمر كان الهدف من التأسيس حماية الدعوة بما يتوافق مع مبادئهم وأهدافهم للوصول للحكم.

وتابع:" جماعة الإخوان كانت تعمل على توظيف الآيات القرآنية بما يتوافق مع مصالحهم الشخصية فقط دون النظر  إلى مصالح الوطن والدين".

إسلام الكتاتني حديث الاخبار ريهام السعلي اكسترا نيوز فكر الإخوان

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

لهذه الأسباب.. تم منع صيد وبيع أسماك البحر الأحمر والعقوبات صارمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال