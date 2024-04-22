أحمد موسى: ردود أفعال إيجابية حول أسعار السلع لأول مرة منذ 4 سنوات

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة منذ 4 سنوات يتم رصد ردود أفعال إيجابية من المواطنين حول أسعار السلع والمنتجات واللحوم والأسماك في الأسواق، وهذا دليل على تفعيل الدور الرقابي للحكومة على الأسواق.

تراجع أسعار السلع

وأكد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن جميع التقارير التي تم تصويرها من الأسواق لمتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية، كانت 99% منها سلبية وهناك عدم رضا من المواطنين بسبب ارتفاعها.

وتابع:" ما يهمني هو المواطن، دورنا ورسالتنا المواطن، أحرص على نقل صوت المواطنين خاصة في موضوع الأسعار للمسئولين".

استقرار الأسواق

واستطرد:"هناك رسائل إيجابية من المواطنين حول تراجع الأسعار في كافة السلع، في تراجع ملموس وملحوظ في الأسعار بصورة مستمرة، كمان أسعار الخبز السياحي تشهد تراجعًا، وهذا ما عبر عنه المواطنون في التقرير".