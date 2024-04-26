ضبط 16 كيلو حشيش في 3 محافظات

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة، وتم ضبط (8،200 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين، أحدهم لديه معلومات جنائية).

- ضبط (4) قطع سلاح ناري، بما في ذلك بندقية خرطوش و3 فراد محليين وعدد من الطلقات.

- تنفيذ عدد (744) حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، وتم ضبط (7،250 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 12 كيلو جرام من مخدر البانجو، 5،500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين)، بالإضافة إلى (2 بندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات)، بحوزة (5 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية).

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط عدد (2) قضية "اتجار" في المواد المخدرة، وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة متهمان.

- ضبط عدد (4) قضايا أسلحة بيضاء، وتم ضبط 4 قطع سلاح أبيض بحوزة 4 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.