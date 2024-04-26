"الداخلية" تستجيب لشكاوى أهالى سنطة بالغربية بشأن جشع سائقى الأجرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أهالي قرية “الجميزة” بمنطقة السنطة بمحافظة الغربية من قيام سائقى سيارات الأجرة برفع تعريفة الركوب المقررة، وعدم الالتزام بالقواعد المقررة فى هذا الشأن.

اضطلعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة بالمنطقة محل الشكوى لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المقررة، وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 2152 مخالفة مرورية.

وجار استمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط جميع المخالفات.