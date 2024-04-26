الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تستجيب لشكاوى أهالى سنطة بالغربية بشأن جشع سائقى الأجرة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أهالي قرية “الجميزة” بمنطقة السنطة بمحافظة الغربية من قيام سائقى سيارات الأجرة برفع تعريفة الركوب المقررة، وعدم الالتزام بالقواعد المقررة فى هذا الشأن.

اضطلعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة بالمنطقة محل الشكوى لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المقررة، وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 2152 مخالفة مرورية. 

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الداخلية تشن حملة أمنية على مكبرة علي مرتكبي جرائم السرقات

وجار استمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط جميع المخالفات.

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