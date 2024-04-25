ضبط 330 قضية مخدرات و200 سلاح ناري خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط 330 قضية مخدرات، 200 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

أبرز الضبطيات خلال الحملات الأمنية

ومن أبرز الضبطيات، "190 كيلو حشيش،35 كيلو بانجو،30 كيلو هيروين،8 كيلو هيدرو،و5 كيلو شابو وكميات من الآيس والإستروكس"

بمناقشة المتهمين اعترفوا بالاتجار في المخدرات والسلاح الناري، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.