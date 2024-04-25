الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

17483 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

آرشيفية
آرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17483) مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، جاءت المخالفات كالتالي:

- (10102) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (555) مخالفة سير دون تراخيص.

- ( 22) مخالفة دراجة نارية.

- (389) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-(27) مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور إدارات المرور ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 17483 مخالفة مرورية الحملات المرورية

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