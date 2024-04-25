17483 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17483) مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، جاءت المخالفات كالتالي:

- (10102) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (555) مخالفة سير دون تراخيص.

- ( 22) مخالفة دراجة نارية.

- (389) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-(27) مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.