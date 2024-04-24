الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين بترويج "البودرة" فى حلوان

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تاجر ماشية وآخر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، وألزمتهما المصاريف الجناية لاتجارهما في الهيروين في حلوان. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتجار المتهمين "إسلام. ع"، 32 سنة، تاجر ماشية، و"صلاح. ح"، 39 سنة، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت شهادة المقدم شرطة أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل حيث وجود المتهم، فأبصره مترجلاً من سيارته فضبطه واستخلص الحقيبة حوزته.

وبتفتيشه عثر على هاتف وبفحص الحقيبة عثر على 74 كيسًا من الهيروين المخدر وقطعة أسطوانية لذات المخدر ومبلغ مالي وميزان.

وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الاتجار والميزان للوزن والهاتف للتواصل والمبلغ حصيلته والسيارة لتسهيلها. 

الهيروين حلوان السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة تاجر ماشية

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