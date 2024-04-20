المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين بالإتجار في الهيروين

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لـ3 متهمين بالإتجار فى الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.

كما تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 21714 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2655 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 20 / 9 / 2023 قام كل من: "علاء ب.ع"، عامل بالأجر اليومي، ومقيم عزبة عنبة، بمركز الخانكة، و"إبراهيم س.ع" 39 سنة عامل بناء، و"مصطفى ش. س"، 22 سنة، نجار موبيليا، ومقيمين دائرة مركز شبين القناطر.

استطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات المباحث بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها إتجار المتهمين في المواد المخدرة فأستصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهمين، وانتقل حيث أرشد بمكان تواجدهم أبصر المتهمين مفترشين أرضا، وكلا منهم ممسكا حقيبة بلاستيكية ويظهر من كمر بنطال الثالث مقبض خشبي لسلاح نارى فضبطهم منتزعا منهم الحقائب البلاستيكية أحرازهم والسلاح الناري "فرد خرطوش" من كمر بنطال الثالث والذي تبين أنه مذخر بطلقة من ذات عيار السلاح المضبوط وبفض الحقيبة البلاستيكية أحراز الأخير تبين أحتوائها على عدد 95 لفافة يحوو مسحوق لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر معه على طلقة حيه من ذات عيار السلاح المضبوط حوزته وكذا علبة تبغ تحوى عدد 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وكذا مبلغ نقدى وهاتفى محمول وبفض الحقيبة البلاستيكية أحراز الأول تبين احتوائها على عدد 134 لفافة يحوو مسحوق بيع اللون لجوهر الهيروين المخدر كما عثر بحوزته على مبلغ نقدى وبفض محتوى الحقيبة البلاستيكية أحراز الثاني تبين أحتوائها على عدد واحد وتسعون لفافة لذات المخدر السالف " جوهر الهيروين المخدر " ومبلغ نقدي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بأحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار مكونين فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة يرأسه الأول والمبالغ المالية حصيلة ما تم بيعه من تجارتهم والهواتف المحمولة لسهولة الاتصال بعملائهم من المتعاطين والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارتهم الآثمة.