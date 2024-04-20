القبض على شاب قتل حماته طعنا بالسكين في العمرانية

تمكن رجال مباحث العمرانية من القبض على المتهم بقتل حماته بالعمرانية وتم تحرير محضر بالواقعه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حيث أنهى شاب حياة حماته طعنا بسلاح أبيض، داخل مسكنها في العمرانية، بسبب خلافات أسرية، ورفضها عودة زوجته له بعد انفصالهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في العمرانية، علي الفور انتقلت قوة أمنية لمسرح الجريمة، وعثر على جثة المجني عليها مصابة باعتداء بواسطة سلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوج ابنتها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، ورفض القتيلة عودة ابنتها له، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر.