ابنتها اكتشفت الفاجعة.. تفاصيل صادمة في جريمة ذبيحة العمرانية

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل حمام شقتها بمنطقة العمرانية حيث تبين ان ابنته هي من اكتشفت الجريمة وابلغت الشرطة.

وتبين من التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان ابنة المجني عليها تعمل ممرضة وتخرج في الصباح وتعود ليلا بعد انتهاء "نبطشية" العمل في المستشفى التي تعمل بها حيث تقيم برفقة والدتها بمفردهما بعد انفصال الابنة عن زوجها وطلاقها، واضافت التحريات انه عقب عودة الابنة للمنزل لم تجد والدتها وبالبحث عنها عثرت عليها غارقة في دمائها في حمام الشقة ومصابة بجروح طعنية وذبحية بالرقبة.

صرخات الابنة جذبت الجيران الذين شاهدوا المشهد البشع وساعدوا الابنة على الهدوء لابلاغ الشرطة.

وأسفرت معاينة رجال المباحث عن عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة ووجود متعلقات المجني عليها كاملة مما يبعد احتمالية ارتكاب الجريمة بدافع السرقة ويتم اجراء التحريات على مستوى رفيع للكشف عن لغز الجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل حمام شقتها، بمنطقة العمرانية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مذبوحة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية.

ترأس اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية انتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

أسفر الفحص المبدئي بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، عن العثور على جثة أمال.م، 50 سنة، مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبها، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.