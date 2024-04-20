السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شخص فى سوهاج

السجن
السجن

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، معاقبة المتهم "ا.د.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ف" عمدًا، والشروع في قتل 2 آخرين بالاشتراك مع آخرين دائرة مركز جزيرة شندويل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

كانت تعود أحداث القضية، إلى عام 2023 بدائرة مركز  جزيرة شندويل عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى "جثة هامدة" بعد إطلاق النار عليه من بنادق آلية وإصابة 2 آخرين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبيَّن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين، فقام المتهم بإطلاق النار على المجني عليهم، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه وإصابة آخرين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد 10 سنوات لشروع في قتل مركز جزيرة شندويل تلقت أجهزة الأمن

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