السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لعامل، لاتهامه بالاتجار بالحشيش المخدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29560 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3386 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ف س"، 29 سنة، عامل بالأجر اليومي، مقيم الأحراز مركز شبين القناطر، أحرز جوهر مخدر حشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرَّح بها قانونًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عامل لممارستها نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من لفافات مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات بنها ركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية السجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالإتجار بالحشيش

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