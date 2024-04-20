المشدد 5 سنوات والغرامة لتاجر مخدرات وبراءة آخرين فى المنيا

قضت محكمة استئناف المنيا، اليوم السبت، بتأييد الحكم السابق صدوره، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات، والغرامة مائة ألف جنيه، كما قضت ببراءة اثنين آخرين من الاتهام الموجه لهما بحيازة المواد المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المـتشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي صادق عبدالله، وعماد الدين عزت محمد، وأمانة سر محمد جمعة.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد سبق أن عاقبت المتهمين الثلاثة بأحكام مختلفة، فقضت بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الأول، والآخرين بالسجن 3 سنوات، فيما استأنف المتهمون الثلاثة الأحكام وفقًا للتعديلات الجديدة لقانون العقوبات الجنائية.

بداية أحداث القضية عندما أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول، لنيابيات شمال المنيا، المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية في ثلاثة قضايا مختلفة ومتنوعة بحيازة والاتجار في المخدرات، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم.