سقوط 8 تجار مخدرات ببضاعة قيمتها 35 مليون جنيه فى الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية، قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهم 25 كيلوجراما لمخدر الحشيش و10 كيلوجرامات لمخدر الكوكايين وبندقية خرطوش.

كما ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته 5 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، و3 عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهم 35 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ35 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.