ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ29 مليون جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه.

ويواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف مديريات الأمن جهوده استمرارًا للضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفاء الدولار عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.