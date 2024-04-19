ضبط صاحب محل عرض مأكولات مجهولة المصدر بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على مدير محل لعرض وبيع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة.

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام المدير المسئول عن محل لبيع مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بعرض وبيع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر دون بيانات لتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المحل على 5750 طن رنجة، ملوحة، فسيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.