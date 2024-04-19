الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين في حملة أمنية بالدقهلية والجيزة

متهمين
متهمين

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتيِّ أمن الدقهلية والجيزة، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ونجحت  الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الدقهلية في ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية وربة منزل وبحوزتهما 1.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكيلو جرام لمخدر الشابو، و750 جراما لمخدر الهيروين، ورشاش و2 خزينة وعدد من الطلقات، و2 ميزان حساس، وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن الجيزة تم ضبط عاطلين وبحوزتهما 2.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 800 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط

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