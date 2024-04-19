الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ2.2 مليون جنيه بالدقهلية ومطروح

متهم
متهم

نجحت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية في  القبض على عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بمحافظتي الدقهلية ومطروح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتيِّ أمن الدقهلية، مطروح قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم. 

وتم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية، وبحوزتهما 14،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين، و2 طبنجة وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبحوزته 12 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عناصر إجرامية المواد المخدرة محافظتي الدقهلية ومطروح معلومات وتحريات مكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية

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