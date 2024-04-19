ضبط 3 متهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج والمنيا

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها وورش تصنيعها.

وتمكَّن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة لقيامه بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية دون ترخيص، وبحوزته بندقية آلية، و12 فرد محلي، وخزينة، ومجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع.

كما تم ضبط عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة لإتجاره غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 8 فرد محلي.

وفي مديرية أمن المنيا، تم ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب لاتهامه بالإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر، وبحوزته 2 بندقية آلية بندقية خرطوش عدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.