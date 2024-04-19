ضبط عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بمسكنه في منطقة الوايلي بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل مقيم بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بمسكنه.

وباتخاذ الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، والأدوات المستخدمة في الحفر، كما عُثر على حفرة في إحدى الغرف بعمق 3 أمتار.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.