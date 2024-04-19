ضبط مزارع قتل جاره في مشاجرة بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن في البحيرة، ما تبلغ لمركز شرطة بدر بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز، وبالانتقال، تبيَّن حدوث المشاجرة بين كلا من طرف أول مزارع أحدهما مصاب برش خرطوش بالظهر وتوفي عقب وصوله للمستشفى، وطرف ثان مزارع وجميعهم مقيمون بدائرة المركزلخلافات الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى تجاه أحد أفراد الطرف الأول من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة، بندقية خرطوش صرحت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.