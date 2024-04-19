الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية بمدينة نصر بالتزامن مع أعمال توصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلي

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

عينت  الإدارة العامة للمرور، الخدمات مرورية، بالتزامن مع توصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلي بجنوب مدينة نصر بداية من مساكن المسبك الآلي وصولًا لمحور شنزو آبي بالقاهرة.

تنفيذ أعمال الغلق الكلي بمرحلتين للاتجاه القادم من محور شنزو آبي

جاء ذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع مشروع توصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلي بجنوب مدينة نصر بداية من مساكن المسبك الآلي، وصولًا لمحور شنزو آبي على ثلاث مراحل يتم خلالها تنفيذ أعمال الغلق الكلي بمرحلتين للاتجاه القادم من محور شنزو آبي وتحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر وذلك لمدة ثلاثة أشهر ليلًا ونهارًا اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 20/4/2024م.

 تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة للمرور الخدمات مرورية الصرف الصحي المسبك الآلي محور شنزو آبي

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