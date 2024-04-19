بقيمة 16.5 مليون جنيه.. ضبط بؤرتين للاتجار فى المخدرات بالقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن توجيه ضربة أمنية حاسمة لتجارالمواد المخدرة، وضبطت بؤرتين إجراميتين للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية وبحوزة عناصرها كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 16.5 مليون جنيه.

وقالت الوزارة، إنه إدراكًا من الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة شكلوا بؤرتين إجراميتين تخصصتا في الاتجار بالمواد المخدرة

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القليوبية، قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصتا في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وأضافت وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر البؤرتين شديدى الخطورة سبق اتهامهم بالعديد من القضايا، وضبط بحوزتهم "2 كيلوجرام لمخدر الكوكايين و3 كيلوجرامات لمخدر البودر الحشيش الاصطناعى و9 كيلوجرامات لمخدر الهيروين و20 كيلوجراما لمخدر الحشيش و2 كيلوجرام لمخدر الآيس الشابو وبندقية خرطوش و5 فرد خرطوش و2 طبنجة صوت معدلة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 سيارة و5 ميزان حساس"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ16.5 مليون جنيه تقريبًا.