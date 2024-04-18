السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة مركز أخميم.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز، وترويجه على عملائهم من راغبى الشراء وأصحاب الكيف.

وباتخاذ الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وقطع الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة والاتجار في المخدرات، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.