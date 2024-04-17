الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 8 متهمين فى جرائم مخدرات بحملات مكثفة بـ4 محافظات

حبس
حبس

يواصل  قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الجيزة

- ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة وبحوزته بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات.

مديرية أمن الأقصر

- ضبط  4  عناصر إجرامية  لهم معلومات جنائية  وبحوزتهم  7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 1 كيلو جرام لمخدر البانجو– كمية لمخدر الشابو– 2 بندقية خرطوش– 2 فرد محلى– عدد من الطلقات.

مديرية أمن البحر الأحمر

- ضبط سيدتين- مقيمتين بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة  وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش".

مديرية أمن البحيرة

- ضبط  عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص وبحوزته  فرد محلى وطلقة – 2٫300 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ950 ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مديريات أمن الجيزة مديرية أمن الأقصر مديرية أمن البحر الأحمر مديرية أمن البحيرة

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