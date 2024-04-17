الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على 6 متهمين في مقتل طالب بالفيوم لسرقته توك توك

جثة
جثة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل  طالب بالفيوم،وضبطت مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة طالب- مقيم بدائرة المركز بأحد الطرق، وبسؤال والدته ربة منزل قررت بخروج نجلها للعمل بمركبة  توك توك الخاص بزوج شقيقته وعدم عودته، وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الفيوم عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاملان، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وأثناء سيرهم بالطريق قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولاذا بالهرب مستقلان مركبة  التوك توك، وأرشدا عن هاتف المجنى عليه والآداة المستخدمة، وأضافا ببيع المركبة لـ 4 من عملائهم  سيئى النية  تم ضبطهم جميعًا، والإرشاد عن المركبة المسروقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

وزارة الداخلية مرتكب الواقعة ربة منزل مقتل طالب الإجراءات القانونية ملابسات

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