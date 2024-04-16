8 تحذيرات مرورية مهمة من أجل قيادة آمنة ولحمايتك من الحوادث

وضعت الإدارة العامة للمرور، عددا من المحاذير والتي تطالب فيها قائدي السيارات الالتزام بها حرصا على حياتهم وممتلكاتهم أثناء القيادة.

قائمة التعليمات 8 أشياء محظورة مهمة على السائق تنفيذها، وضمت: