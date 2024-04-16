الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

8 تحذيرات مرورية مهمة من أجل قيادة آمنة ولحمايتك من الحوادث

المرور
المرور

وضعت الإدارة العامة للمرور، عددا من المحاذير والتي تطالب فيها قائدي السيارات الالتزام بها حرصا على حياتهم وممتلكاتهم أثناء القيادة.

الموقع الرسمي.. استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة

قائمة التعليمات 8 أشياء محظورة مهمة على السائق تنفيذها، وضمت:

  1. احذر من استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز.
  2. احذر من القيادة تحت تأثير مخدر حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد خطأ أنها تزيد الانتباه.
  3. احذر من التخطي الخاطئ للسيارات أثناء القيادة لأنه يعرضك لحوادث المرور.
  4. احذر من الانشغال بغير الطريق.
  5. لاتضع طفلك أمام عجلة القيادة أثناء السير.
  6. احذر من الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.
  7. تصرفات الأطفال في الطريق كالعواصف غير المتوقعة.
  8. كما عليك أن تحرص على عدم التعامل مع أي فرد خارج وحدة المرور حال إنهاء أي إجراءات، والتعامل مع الموظف المختص داخل الوحدة.
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