"تصحبكم السلامة".. 11 نصيحة مهمة من المرور إلى قائدى السيارات

توجه الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 11 نصيحة مهممة يجب اتباعها قبل وأثناء القيادة، حرصا على حياة المواطنين على الطرق ولتفادي الحوادث المرورية قدر الإمكان.

11 إرشادا مروريا مهما، على قائد كل سيارة أن يتبعها طوال الوقت، وهي عبارة عن قائمة تضم: