"تصحبكم السلامة".. 11 نصيحة مهمة من المرور إلى قائدى السيارات
توجه الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 11 نصيحة مهممة يجب اتباعها قبل وأثناء القيادة، حرصا على حياة المواطنين على الطرق ولتفادي الحوادث المرورية قدر الإمكان.
11 إرشادا مروريا مهما، على قائد كل سيارة أن يتبعها طوال الوقت، وهي عبارة عن قائمة تضم:
- إجراء الصيانة الدورية لمجموعة الاحتراق وزيوت الموتور والفرامل والفتيس بمجرد انتهاء عمرها الافتراضي.
- استخدام حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.
- أن تكون عصا الفتيس في الوضع الحر عند إدارة المحرك.
- غلق الأبواب قبل التحرك باستخدام سقاطة الأمان "المسوجر" وضبط مرأة الصاون الجانبية.
- ضبط مقعد القيادة بما يمكن من استخدام أجهزة التحكم بسهولة وكفاءه.
- جلوس الأطفال دون سن السابعة بالمقاعد الخلفية ودون السنين في مقاعد الأطفال الخاصة التي تثبت بالمقعد الخلفي.
- استخدام الإرشادات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية وهي لغة التخاطب بين قائدي السيارات.
- مراعاة عدم استخدام الأنوار لمدة ثوانٍ وقد يكون من أسباب وقوع الحوادث.
- ضرورة وجود مساند الرأس بسيارتك فهي لا تقل أهمية من حزام الأمان وتقي الرقبة من الصدمات الخلفية.
- ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور بأنه يحرص على سلامتك.
- لا تزيد السرعة في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الأمنة عن 15 كم في الساعة مع إضاءة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية وعدم تخطي أي مركبة أخرى.