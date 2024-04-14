الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إجراءات تغيير محل إقامة رخصة التسيير في حال سريان الرخصة

رخصة التسيير
رخصة التسيير

يبحث الكثير من المواطنين عن إجراءات تغيير محل إقامة رخصة التسيير حال سريان الرخصة أو انتهاءها، قبل التوجه إلى قسم المرور.

 

الدستور تقدم لقراءها جميع التفاصيل والشروط الخاصة بـ إجراء محل إقامة رخصة التسيير.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة لذوي الهمم

 

إجراءات تغيير محل إقامة رخصة التسيير في حالة سريان الرخصة

ويلزم عملية إجراءات تغيير محل إقامة رخصة التسيير في حالة سريان الرخصة، عدد من الأوراق والمستندات

  1. عمل شهادة مخالفات من نيابة الوحدة المراد نقل ملف الترخيص منها.
  2. صورة بطاقة الرقم القومي الجديد والتوجه إلى مكتب الإستعلام الأمني.
  3. إحضار ملف نقل قيد من الوحدة.
  4. إحضار نموذج قيد من الخزنة 256

 

تجديد رخصة القيادة حال انتهاءها

ووضع قانون المرور عدد من الشروط في حال انتهاء رخصة القيادة يتم استخراج شهادة بيانات وإجراءاتها كالتالي:

  1. إحضار طلب بيانات من الوحدة
  2. صورة شخصية من صورة بطاقة بمحل السكن بعد الإطلاع على الأصل ويتم تسليمها إلى الموظف المختص.

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استخراج رخصة قيادة بدل فاقد

وضع قانون المرور عددا من الشروط والأوراق التي يجب توفيرها لاستخراج رخصة القيادة بدل فاقد

  1. تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
  2. تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
  3. تقديم صورة البطاقة بعد الإطلاع على الأصل.

فيما تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الموسعة على جميع الطرق والمحاور لضبط كافة المخالفات المرورية والمواقف العشوائية ومخالفات السرعات الزائدة عن طريق الرادات للحد من الحوادث والحفاظ على الممتلكات والأرواح.

كما تشهد الطرق انتشارا مكثفا للخدمات الأمنية والمرورية والدفع بسيارات الإغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين حال تعرضهم لأي أعطال واتخاذ اللازم.

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