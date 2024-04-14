موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024.. استعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة

يرتفع البحث حول موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024 في مصر وطرق استعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة، ويمكن لأصحاب السيارات، الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم اللوحة أونلاين على موقع النيابة العامة، والذي يقدم خدمات نيابات المرور، ومنها خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على مخالفات مسجلة في جميع محافظات مصر.

موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024

-الدخول إلى موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024 اضغط هنـــــــــا

-اختيار أيقونة الاستعلامات.

-اختيار مخالفات رخص المركبات.

-إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

-الضغط على "إجمالي المخالفات".



استعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

-تحميل تطبيق النيابة العامة على الهاتف المحمول.

-فتح التطبيق.

-اختيار الاستعلامات.

-اختيار مخالفات رخص المركبات.

-إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

-الضغط على "إجمالي المخالفات".



سداد مخالفات المرور إلكترونيا 2024

-اختيار أيقونة الدفع من موقع النيابة العامة للمرور.

-تدوين اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

-كتابة العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي تم الاستعلام عنها.

-كتابة اسم المرور التابع له، وتدوين أرقام وحروف السيارة التي يتم الاستعلام عنها.

-دفع قيمة مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.



موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024

-يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن كافة خدمات المرور بالدخول إلى موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024 اضغط هنـــــــــا

حالات غرامة مخالفات رخص المركبات 2024



-يعاقب صاحب السيارة بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه في هذه الحالات:

-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر

-وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة

-قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء

-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

-استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.



-غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على 100 جنيه في هذه الحالات:

-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة

-استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.

-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق.

-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.

-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

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