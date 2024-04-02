التفاصيل الكاملة لإخلاء سبيل عصابة تزوير أوراق رسمية بتدابير احترازية

أمرت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل موظف متورط مع آخرين في تزوير دفاتر مخالفات المرور للاستيلاء على أموال المخالفات، وتجميع أموال تصل لخمسة ملايين جنيه، بتدابير احترازية.

وتبين أن المتهم مسئول عن عهدة في المرور ويقوم بتوريد دفاتر مخالفات مرورية مزورة للعاملين بالقطاع لتحصيلها من السائقين وبتحصيل العهدة يقوم باختلاس نصف الأموال لنفسه ويعيد تحرير نصف المخالفات في دفاتر العهدة الرسمية، بنصف عهدة الأموال.

ووجهت جهات التحقيق المختصة عدة تهم إلى المتهمين بالتزوير في المحررات الرسمية والاستيلاء على عهدة توريدات التي تصل لملايين الجنيهات ومنها «التزوير والاستيلاء على المال العام واستغلال عمله والتربح».

وتبين اشتراك 8 متهمين آخرين في الواقعة من العاملين في الإدارة وأشخاص آخرين من خلال تزوير المحررات الرسمية.

وتم ضبط المتهم عقب انكشاف أمره، والإبلاغ عنه من قبل الضباط وأفراد الشرطة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.