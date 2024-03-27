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حوادث

تسدد إلكترونيًا | خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يكثف مالكي المركبات وحاملي رخص القيادة عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور وكيفية سدادها ويمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024 عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني باستخدام الرقم القومي لمالك السيارة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتفادي الزحام في المقار الحكومية.

 الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

 يأتي توفير الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا في إطار تطبيق التوجه الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية وفق رؤية مصر 3030. ويمكن لقراء "الدستور " متابعة الخطوات التالية للاستعلام عن المخالفات وسدادها عبر الإنترنت من المنزل.

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

رابط الاستعلام.. طريقة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع النيابة العامة مباشرة .

2. اضغط على أيقونة "بيانات المرور".

3. اختر خيار "الاستعلام عن مخالفات المركبات".

4. قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

5. أدخل رقم لوحة السيارة بإدخال الأرقام ثم الحروف.

6. اضغط على "إجمالي مخالفات المرور" لعرض الرسوم المقررة للدفع.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة 

 تيسر بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024، باستخدام رقم السيارة، ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات، ويمكن القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

1- زيارة بوابة مصر الرقمية مباشرة من خلال الرابط .

2- النقر على أيقونة "مركباتي".

3- اختيار خيار "الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة".

4- بدء الخدمة بالنقر على الزر المخصص.

5- إدخال رقم السيارة للاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024.

سداد مخالفات المرور عام 2024 إلكترونيًىا

تقدم منصة مصر الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات في مختلف القطاعات، مثل الإسكان الاجتماعي، وخدمات القضايا، والتموين، والسجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والزراعة، والمركبات، والرخص، والضرائب العقارية، والبريد المصري، وشركات الكهرباء، والعديد من الخدمات الأخرى.

كيفية سداد مخالفات المرور 2024 إلكترونيًا 

يمكنك تسديد المخالفات المرورية لعام 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة .

2. اضغط على خدمة سداد المخالفات.

3. أدخل رقم لوحة السيارة الخاصة بك.

4. اختر عرض المخالفات المتاحة.

5. حدد المخالفات التي ترغب في سدادها، ثم اختر طريقة الدفع المناسبة.

لا تنسى أن هناك عقوبة للتأخير في سداد مخالفات المرور.

إقرا أيضًا:

 رابط الاستعلام.. طريقة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

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رابط الاستعلام.. طريقة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

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