رابط الاستعلام.. طريقة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

يبحث الكثير من قائدي وملاك السيارات، عن موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات، والذي يتم عن طريق عدة خطوات في منتهى السهولة واليسر بدون التوجه إلى المرور أو النيابة توفيرا للوقت والجهد، والذي يتيه إمكانية الاستعلام على المخالفات والتظلم عليها وسدادها إلكترونيا.

موقع النيابة العامة للمرور .. رابط الاستعلام عن المخالفات

يمكن لأي مواطن الوصول إلى موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات، عن طريق محرك البحث جوجل عبر الإنترنت عن طريق الهاتف اللوحي الذكي أو أجهزة الكمبيوتر العادية.

طريقة وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات، هو أحد الاستحداثات التي أنشأتها النيابة العامة ضمن خطة التحول الرقمي التي شهدتها جمهورية مصر العربية في كافة المجالات، والتي تهدف للقضاء على الطوابير، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور

من خلال عدة خطوات بسيطة يمكن لك الوصول إلى موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات

الخطوة الأولى: اكتب على جوجل موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات

الخطوة الثانية: سيظهر أمام هذا الرابط ادخل عبر هذا الرابط

الخطوة الثالثة: أدخل على أيقونة استعلامات

الخطوة الرابعة: يجب الضغط على أيقونة استمرار

الخطوة الخامسة: يجب الضغط على أيقونة استعلام عن رخص المركبات

الخطوة السادسة: أدخل رقم اللوحة في الخانات المحددة أمامك

الخطوة السابعة: ادخل الرقم القومي ورقم الهاتف

الخطوة الثامنة: يجب الضغط على أيقونة تفاصيل المخالفات

الخطوة التاسعة: هنا تظهر قيمة المخالفات المستحقة على سيارتك

الخطوة الأخيرة: يمكن عقب ذلك دفع المخالفات في الحال عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني، أو إجراء خطوة أخرى وهي التظلم على المخالفات الخاصة بك إلكترونيا من خلال موقع النيابة العامة للمرور.