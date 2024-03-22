الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

المرور
المرور

قامت النيابة العامة بتفعيل خدمة الاستعلام بالرقم القومي عن مخالفات المرور، وذلك عبر خدمات المرور بالمجان لجميع المواطنين، والتظلم عليها، وسداد المخالفة من المنزل عبر الإنترنت دون الذهاب إلى مقار المرور، أو النيابة، ويقدم موقع "الدستور" لقرائه تفاصيل الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، وسدادها، والتظلم عليها، في السطور التالية: 

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

-الدخول على موقع النيابة العامة مباشرة اضغط هـنــــا.

-اضغط على أيقونة بيانات المرور.

-اضغط على الاستعلام عن مخالفات المركبات.

-اكتب الرقم القومي الخاص بك.

-اكتب رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بإدخال الأرقام ثم الحروف

-اضغط على إجمالي مخالفات المرور، لظهور الرسوم المقرر دفعها.

txt

شرطة المرور تضبط 17664 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

 

دفع مخالفات مرور السيارة اونلاين 

ولسداد مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

-الدخول على صفحة النيابة العامة للمرور(هنا).

-وضع اسم مالك السيارة رباعي، لـ الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

-اكتب اسم قسم المرور التابع له صاحب السيارة، وبعدها قم بكتابة رقم وحروف السيارة.

سداد مخالفات المرور 2024

وتوفر منصة مصر الرقمية عددًا من الخدمات في القطاعات المختلفة والمتمثلة في الإسكان الاجتماعي، وخدمات القضايا، والتموين، والسجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والزراعة، ومركباتي، ورخصي، والضرائب العقارية، والسجل التجاري، ومركباتي، ورخصي، والبريد المصري، والكهرباء وغيرها.

منصة مصر الرقمية، هي بوابة إلكترونية تعمل لتقديم الخدمات بشكل سهل وسريع لتوفير الوقت والجهد وتجنبًا للازدحام المروري في إنجاز الخدمات الحكومية، كما تحتوي المنصة على عشرات الخدمات الرقمية والمتنوعة.

وتقدم المنصة خدمات في العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مثل الأحوال المدنية والتوثيق والتموين والشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية والزراعة وخدمات قضائية، والإفتاء وغيرها من الخدمات الحكومية عبر المنصة الرقمية، بالإضافة إلى أنه تم تصميم البوابة لتتناسب مع كافة الشاشات مختلفة الأحجام والأنظمة مثل الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر أو التلفاز أو الأجهزة اللوحية المختلفة مما يضعها على رأس المنصات الخدمية في مصر.

قد يهمك أيضًا:

مسلسل سر الهي الحلقة 11.. هل تنجح محاولة مي سليم لقتل مراد مكرم؟

روجينا تتصدر تريند "X" بعد عرض الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ايقونة الاستعلام الرقم القومى اللوحة المعدنية السيارة

مواد متعلقة

مصر تستعد لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية تتجاوز 60 مليار دولار

وزير الزراعة اللبناني: خسائر بمليارات الدولارات جراء العدوان الصهيوني على الجنوب (حوار)

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. رسميًا.. تحريك أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة

عاجل.. الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى فى جنين

مصدر حكومى يكشف حجم الزيادة فى "التذاكر" بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتي في احد المناطق الشعبيه

صلاه التراويح من الجامع الازهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس