بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

قامت النيابة العامة بتفعيل خدمة الاستعلام بالرقم القومي عن مخالفات المرور، وذلك عبر خدمات المرور بالمجان لجميع المواطنين، والتظلم عليها، وسداد المخالفة من المنزل عبر الإنترنت دون الذهاب إلى مقار المرور، أو النيابة، ويقدم موقع "الدستور" لقرائه تفاصيل الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، وسدادها، والتظلم عليها، في السطور التالية:

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

-الدخول على موقع النيابة العامة مباشرة اضغط هـنــــا.

-اضغط على أيقونة بيانات المرور.

-اضغط على الاستعلام عن مخالفات المركبات.

-اكتب الرقم القومي الخاص بك.

-اكتب رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بإدخال الأرقام ثم الحروف

-اضغط على إجمالي مخالفات المرور، لظهور الرسوم المقرر دفعها.

دفع مخالفات مرور السيارة اونلاين

ولسداد مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

-الدخول على صفحة النيابة العامة للمرور(هنا).

-وضع اسم مالك السيارة رباعي، لـ الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

-اكتب اسم قسم المرور التابع له صاحب السيارة، وبعدها قم بكتابة رقم وحروف السيارة.

سداد مخالفات المرور 2024

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