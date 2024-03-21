الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

روجينا تتصدر تريند "X" بعد عرض الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

حققت الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، عقب عرضها ردود فعل واسعة خاصة في ظل تقديم روجينا العديد من مشاهد "المستر سين" في مباريات تمثيلية رائعة مع نجوم العمل كمحمد ثروت ومي سليم ونهى عابدين ورشا مهدي ومحمود حجازي يقودها المايسترو رؤوف عبد العزيز.

روجينا تتصدر تريند "X" بعد عرض الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي

وتصدرت النجمة روجينا عقب عرض الحلقة تريند موقع التغريدات القصيرة "X" توتير سابقا، حيث حقق العمل ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر جليا من خلال تفاعل رواد السوشيال ميديا، وعكس ردود الفعل الجماهيرية، والتي عددت أسباب كثيرة لنجاحه، ليحقق صدى واسعا منذ بدأ الحلقة الأولى، لا سيما أن المسلسل يرتبط بالمجتمع المصري، من خلال قضايا مستوحاة من رحم الواقع، ورسمها لنا رؤوف عبد العزيز مثلما يراه في مخيلته من دون تحريف، وقدمها من زاويته الإبداعية الحرة ويشعر بالمسئولية نحو المجتمع وبالولاء نحو المضمون الاجتماعي.

كما قررت روجينا في المسلسل تقديم شخصية شعبية مختلفة تماما عن أدوارها في الدراما على مدار السنوات من أجل التنوع والاختلاف التي تحرص عليها.

أحداث الحلقة ال١١

وكانت شهدت الحلقة ال 11 من المسلسل تصاعد وثيرة الأحداث بشكل مثير واحتوت الحلقة على العديد من مشاهد "المستر سين" بين أبطال العمل، خاصة بعد حاولت نهى (رشا مهدي)، قتل نصرة (روجينا)، فضلا عن خطف نصرة ل حلا (مريم أشرف زكي)، للانتقام من والدتها شاهيناز (مي سليم)، ووالدها سراج (مراد مكرم).

وكشفت الحلقة 11 من المسلسل، فشل محاولة قتل نصرة (روجينا) بالسم، حيث حاولت نهى (رشا مهدي) زوجة سعد (محمد ثروت)، قتلها عن طريق وضع السم لها في العصير، ولكنها فشلت بعدما كشفتها نصرة، وقامت باستبدال أكواب العصير، لتتناول نهى العصير المسمم بدلا من نصرة، ورغم ذلك أنقذتها من الموت.

وتنتقل الأحداث إلي رحمة (نهى عابدين)، والتي يتم القبض عليها في جريمة قتل وليد الشخص التي كانت على علاقة غير شرعية معه، ويتم وضعها في السجن، بعدما دبر زوجها سراج (مراد مكرم)، جريمة قتل وليد خاصة بعد تهديده ل سراج بفضح إمرة، بعقد زواجه من رحمة، ليقوم سراج بقتله، وتلفيقها لرحمة (نهى عابدين).

وقررت نصرة (روجينا) الانتقام من سراج وشاهيناز، وخطفت ابنتهم حلا (مريم أشرف زكي)، وهددت سراج بأنه إذا لم يخرج شقيقتها رحمة (نهى عابدين) من جريمة القتل التي لفقها لها، سوف تقتل ابنته ولن يراها مرة أخرى، لتنتهي أحداث الحلقة عن هذا المشهد الذي يجعلنا في حالة حماس شديد حول ماذا سوف يحدث في الحلقة المقبلة، هل تقتل نصرة حلا وتنفذ تهديدها لسراج، أم هل سوف يستجيب سراج لتهديد نصرة ويخرج شقيقتها رحمة من جريمة القتل أم ماذا سوف يحدث؟
يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.
مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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