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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. أمير كرارة ينجح في استرجاع أمواله من المستريح

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي نجاحه بتصاعد أحداث الحلقة 11، والتي شهدت العديد من الاحداث الشيقة، ونجاح “ياسين” أمير كرارة في استرجاع أمواله من “عوض المستريح” الشهير بالنصب، بسبب شقيق “سامية” ميرنا جميل.

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 11

أخبر مساعد “فاروق” أحمد رزق، انه شاهد عمه “عبد الحميد” سيد رجب، مع أرملة عمه “ليلى” صفاء الطوخي، وظل الثنائي معًا لمدة طويلة، وهو ما أثار ذهول “فاروق”، وحالت زوجته “داليا” دنيا المصري، أن تهدئه بأن من الطبيعي زيارة “عمه” لأقاربه، ولكنه الشك تمكن منه تجاه “عمه”، بالإضافة إلى أنه نوى الاتفاق مع صاحب المنزل الذي تقطن فيه أرملة عمه وشقيقاته بطردهم من المنزل ليلجأوا إليه.

 

في مشهد آخر، وصل “ياسين” أمير كرارة، إلى منزل عم “سايمة” ميرنا جميل، وانتظرا شقيقها الذي سرق الذهب الخاص به، ليتفاجا أنه قام ببيعه لشخص يدعى “عوض المستريح” والمشهور بعمليات النصب بالأموال، وظلت “سامية” تنهال بالضرب على شقيقها بسبب الموقف المحرج الذي وضعها فيه أمام “ياسين”.

 

ونجح “ياسين” في استعادة أمواله من “عوض المستريح” من خلال خطة قام بها رفقة سامية وشقيقها، بانه عقيد وجاء للقبض على “عوض” بسبب اتهامه بالنصب، ولكن عوض أنكر وقرر استعادة الأموال لشقيق “سامية” حتى يبتعدوا عنه ولا يتم حبسه.

 

 

 

 

 

 

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميًا خلال موسم رمضان 2024 الجاري على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة وهم أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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