مسلسل المعلم الحلقة 11| مصطفى شعبان يلتقي بـ"المعلم غريب"

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11 بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، إذ يظهر مصطفى شعبان في ميناء السويس وهو حزين على عدم حصوله على شحنة السمك التي جاء إليها، حتَّى يرى "شعبان" الضابط الذي كان يحقق في قضية والده، حيثُ يسأله الأخير: "بتعمل إيه هنا"، ليرد "شعبان": "كنت جاي أصطاد سمك أسد بيه ديون المعلم بشر، بس مفيش نصيب".

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11

ويلتقي مصطفى شعبان بالمعلم غريب أحد كبار التجار في ميناء السويس، ويخبره أنَّه نجل "الملعم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، ويقوم "غريب" باحتضانه قائلًا: "أهلا يابني يا غالي يابن الغالي.. ازاي أبوك يابني واحشني أوي"، ويخبره "شعبان بأنَّه جاء ليحصل على شحنة السمك لسداد ديون "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وذلك قبل أن يحجر على محله "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، ويصر "المعلم غريب" على ضيافة مصطفى شعبان.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 11

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 11 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي