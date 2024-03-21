الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "المعلم" الحلقة 11.. خطة جديدة لقتل مصطفى شعبان في السويس

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 11.. بدأ أحمد بدير و"المعلم شداد" الفنان طارق النهري، يخططان لقتل مصطفى شعبان.

وقال المعلم شداد: "اتفقت مع الواد دونجل وفهمته إنه لازم يخلص على الواد دا أول ما يخرج من المينا في سكات"، ليرد بدير: "كل واحد يخلص بطريقته.. لكن المعلم عمره خلص النهارده"، وذلك بعدما اكتشف أن ملك ابنته وقعت في حبه وجلبت له هدية نظير جدعنته معها.

جاء ذلك بعدما قرر الذهاب إلى هناك لجلب سمك من أجل وقف حجز المعلم شداد على محل المعلم بشر نتيجة تأخره في توريد السمك وفرض غرامة عليه بقيمة 2 مليون جنيه.

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مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 11

يُعرض مسلسل المعلم حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات. 

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مسلسل المعلم الحلقة 11.. هل يحصل مصطفى شعبان على شحنة السمك من السويس؟

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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