مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. ياسين يعالج المعلم سعيد عقب إصابته بطعنات

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من المسلسل الرمضاني بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قيام ياسين بمعالجة المعلم سعيد عقب إصابته بطعنات من أحد الأشخاص، كما شهدت الحلقة عودة ياسين لمنزل سامية.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 10

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد إطلاق النار على “داليا” دنيا المصري، يوم زفافها على “فاروق” أحمد رزق، ويكتشف “عبد الحميد” أن الذي أطلق النار هو ابن “جابر” الذي يقوم بعملية تنقيب الآثار في منزله وهدده “فاروق” بألا يستخرج آثار دون إذنه مرة أخرى، وأن يتقاسم معه القطع الأثرية.

في مشهد آخر رفض “فاروق” طلب زوجته “داليا” بالسفر إلى الخارج ليعيشا حياة مستقرة، وأصر على استمرار العائلة وأن يكون كبيرها رغم عدم وجود أحد مجتمع في العائلة.

وقرر “ياسين” أمير كرارة مغادرة منزل “سامية” ميرنا جميل بعد سرقة أخيها الذهب الذي احضرته طليقته له، وحاولت سامية إقناعه بالتراجع عن قراره ولكنه يغادر المنزل ويسير في الشارع بلا هدف ولا يعرف إلى أي مكان سيذهب إليه.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول صراعات كبيرة بين أبناء الرفاعي بسبب جريمة قتل لكبير العائلة وعلى الميراث الذي كتبه لأحد الأبناء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة المسلسل بجانب أمير كرارة، نخبة من الفنانين منهم أحمد رزق وسيد رجب ودنيا المصري وميرنا جميل وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم، وإخراج أحمد جلال.