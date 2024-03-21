الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

الآن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11 على ON.. تفاصيل

مسلسل بيت الرفاعى
مسلسل بيت الرفاعى

تنطلق بعد قليل الحلقة 11 مسلسل بيت الرفاعي بعد قليل عبر قناة on، في تمام التاسعة مساء، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، ومن إخراج أحمد نادر جلال في ثاني تعاون لهما معا بعد مسلسل “العائدون”.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10

قامت دينا بزيارة “عبدالحميد” الفنان سيد رجب، وأخبرته أنها لا تستطيع النوم ودائما ما تعانى من الكوابيس بسبب قتلها للحاج محمود الرفاعى ” أحمد فؤاد سليم"، بتحريض من عبدالحميد.

يذاع مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على قناة on طوال شهر رمضان 2024 الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعرض على قناة on دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم امير كرارة نخبة من الفنانين ومنهم أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

ويعتبر مسلسل بيت الرفاعي من الدراما المليئة بالساسبنس والاثارة والتشويق، والذي تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده، وتتوالى الاحداث في اطار اجتماعي مشوق.

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