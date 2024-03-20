الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. سيد رجب يفجر مفاجأة بشأن قتل محمود الرفاعى

بيت الرفاعى
بيت الرفاعى

شهدت نهاية أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الرمضاني بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احداث مثيرة، حيث قامت دينا التى تجسد شخصيتها بزيارة عبدالحميد الذى يجسد شخصيته الفنان سيد رجب واخباره بانها لا تستطيع النوم ودائما ما تعانى من الكوابيس بسبب قتلها للحاج محمود الرفاعى  ” أحمد فؤاد سليم بتحريض من عبدالحميد.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 9 

كما شهدت الحلقة قيام جمالات بالاجتماع بـ “ليلى” صفاء الطوخي ورقية باقتراح مشروع تجهيز ماكولات منزلية وبيعها.

وفي مشهد مختلف ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9، قرر“فاروق” الإعلان عن زواجه وعقد قرانه أثناء توزيعه لصدقة على روح عمه “محمود الرفاعي” في اليوم الأربعين من وفاته، وطلب من الحاضرين الدعاء له، وأعلن عن زواجه من “داليا” دنيا المصري، وأثناء تصاعد أصوات الزغاريد أوقفهم “فاروق” احترامًا لعمه المتوفي، معلنًا عن زوجه في هدوء دون عمل حفل زفاف، وهو ما أحزن “داليا”.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

“بيت الرفاعي” بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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