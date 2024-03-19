الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. “ياسين” يطلب الاطلاع على أوراق تنازل والده عن ممتلكاته

مسلسل بيت الرفاعى
مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. يلتقي ياسين بمحامى والده محمود الرفاعى، ويسأله هل قتل فاروق الحاج محمود الرفاعى؟ وهو ما نفاه المحامى، كما طلب “ياسين” الاطلاع على أوراق تنازل والده عن ممتلكاته لـ "فاروق" الذى يجسد شخصيته الفنان احمد رزق.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 9
 

وفي مشهد آخر، قرر “فاروق” الإعلان عن زواجه وعقد قرانه أثناء توزيعه لصدقة جارية على روح عمه “محمود الرفاعي” في ذكرى مرور 40 يومًا على وفاته، وطلب من الحاضرين الدعاء له، وأعلن زواجه من “داليا” دنيا المصري، وأثناء تصاعد أصوات الزغاريد أوقفهم “فاروق” احترامًا لعمه المتوفي، معلنًا عن زوجه في هدوء دون عمل حفل زفاف، وهو ما أحزن “داليا”

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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