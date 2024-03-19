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فن

مسلسل محارب الحلقة 9.. محمود البزاوي يتهجم على بيت أخت حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يعرض اليوم الحلقة 9 والجديدة من مسلسل محارب في تمام الساعة 9 مساءً، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم، وفي بداية الحلقة 9 من مسلسل محارب ذهب محمود البزاوي “العجمي” الى بيت محارب التي تختبأ فيه ابنته وتهجم على اخت محارب وابنته وحاول أخذها بالعنف الى منزله.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 9 

وقال العجمي لابنته ناهد السباعي: “ مش هجوزك لقتاللين قتلة عايزة ايه تاني عشان تعرفي ان الناس دي مش من مقامنا دول مجرمين ومش هسيبك تتجوزي مجرمين”.

فيما تلقت نرمين الفقي “جيهان” عزاء زوجها الذي قتل على يد مجهولين ولكن يتوقع أن يكونوا مدفوعين من المحامي حسام الجيوشي للتخلص من زوحها وزوجها المحامي.

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قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

 مسلسل محارب مواعيد عرض الحلقة 9

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

ابطال مسلسل محارب 

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

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