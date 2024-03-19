مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9.. هل تنجح ليلى في الحفاظ على الزواج؟

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9.. يستعرض “الدستور” في السطور التالية، أحداث الحلقة المقرر عرضها بعد قليل، على قناة on بشكل حصري.

مسلسل كامل العدد+1 تفاصيل أحداث الحلقة 9

يترقب عدد كبير من الجمهور مشاهدة أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الكوميدي كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربيني، حيث تشهد الحلقة استكمال لأحداث حفاظ ليلى على زواجها أحمد بعدما علمت أن المتدربة ملك تحاول إيقاعه في غرامها .

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.





أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى





- شريف سلامة





- إسعاد يونس





- آية سماحة





- جيهان الشماشرجى





- ميمى جمال





- أحمد كمال





- أحمد جمال سعيد





- سمر علام





- عمرو جمال





- تميم عبده





- جاسيكا حسام الدين





- لينا صوفيا بن حمان





- حمزة دياب





- الفت إمام





-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر





- إخراج خالد الحلفاوى





-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا