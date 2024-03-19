الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9.. إنجي تكشف خيانة صديقها بعدما رأته برفقة فتاة أخرى

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

بدأت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل  كامل العدد +1، وعرفت إنجي “جيهان الشماشرجي” بخيانة صديقها لها بعدما رأته برفقة فتاة أخرى، واتصلت إنجي بخالد خطيب آية سماحة في دور هنزادا لتتحدث معه.

وطلب منها خالد أن ترتدي ملابس حتى يتمكنوا من الخروج والذهاب إلى مكان يجعلها تشعر بالراحة، ثم تذهب معه للسينما.

 

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 10


 يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة  7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1.. ملخص أحداث الحلقة 8

 

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

 

قصة مسلسل كامل العدد
 

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

 

أبطال مسلسل كامل العدد +1

 

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

txt

مسلسل كامل العدد +1.. ملخص أحداث الحلقة 8

txt

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 لـ "دينا الشربيني" الحلقة 8

مسلسل كامل العدد 1 كامل العدد 1 موعد عرض كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد اعادة مسلسل كامل العدد 1 قصة مسلسل كامل العدد 1 أبطال مسلسل كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل دينا الشربيني مسلسل دينا الشربيني دينا الشربيني قنوات عرض كامل العدد 1 قنوات عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد مسلسل كامل العدد 1 الحلقة التاسعة من كامل العدد 1 كامل العدد 1 الحلقة التاسعة الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 1 الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد 1 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل كامل العدد +1.. ملخص أحداث الحلقة 8

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

ناهد السباعى لـ"حبر سرى": "جمّدت بويضاتى بأمر من أمى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251