الثلاثاء 19 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024..

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 لـ "دينا الشربيني" الحلقة 8

مسلس كامل العدد
مسلس كامل العدد

بعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد للفنانة دينا الشربيني، أمس على قناة ON نستعرض موعد إعادة الحلقة، بعدما شهدت عدة احداث كوميدية وطريفة بين دينا الشربيني (ليلى) وزوجها أحمد (شريف سلامة). 

مسلسل كامل العدد مواعيد اعادة الحلقة 8

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة  7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد تفاصيل احداث الحلقة 8

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل كامل العدد +1 أحداثا طريفة وكوميدية بين الفنانة دينا الشربيني التي تجسد شخصية (ليلى) وزوجها الطبيب أحمد الذي يجسده الفنان شريف سلامة، وفي بداية المسلسل نشب نزاع بين الدكتور أحمد وابنته فريدة (لينا صوفيا) بسبب صديقها سيف، نتيجة لغيرة احمد (شريف سلامة) على ابنته من صديقها.

وطلبت بدرة من والدة زوجها المتوفي ميمي جمال التي تجسد شخصية (فوزية)، أنها تريد العودة لتعليم كورسات الرقص الشرقي ولكن فوزية رفضت وبشدة.

اكتشفت دينا الشربيني التي تجسد شخصية ليلى في مسلسل كامل العدد +1، حساب ابنتها امينة على تطبيق (تيك توك)، وذلك عن طريق صديقتها إنجي مما ادى إلى استياء ليلى بسبب رقص ابنتها خلال الفيديوهات ونتج عن ذلك تصادم بينها وبين امينة.

وفي نهاية الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد فاجأت دينا الشربيني (ليلى) زوجها أحمد (شريف سلامة) بحضور حفلة تنكرية لعيد الهالوين وأثناء الحفل تم القبض على احمد من قبل مدير المكان واتهامه بأنه يتعمد مضايقة (ليلى) وتم تسليمه لشرطة السياحة.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 9

وتعرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل كامل العدد قنوات عرض الحلقة التاسعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

كامل العدد +1 الحلقة 8.. خطة دينا الشربيني وإسعاد يونس لإبعاد أحمد عن ملك

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

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