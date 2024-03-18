الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

كامل العدد +1 الحلقة 8.. خطة دينا الشربيني وإسعاد يونس لإبعاد أحمد عن ملك

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

اجتمعت دينا الشربيني (ليلى) وإسعاد يونس (حياة) في مسلسل كامل العدد +1 ليجهزان مخططًا جديدًا لإبعاد أحمد (شريف سلامة) عن ملك المتدربة. 

مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة 8

وشهدت احداث الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1 أحداثًا طريفة وكوميدية بين دينا الشربيني (ليلى) وزوجها أحمد الذي يجسده شريف سلامة.

مسلسل كامل العدد +1: موعد عرض الحلقة 9

وتعرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 .. دينا الشربيني تكتشف ابنتها امينة على "تيك توك"

مسلسلات رمضان 2024: أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

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