مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تفاجئ زوجها بحفلة تنكرية

في نهاية الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد فاجأت دينا الشربيني (ليلى) زوجها أحمد (شريف سلامة) بحضور حفلة تنكرية لعيد الهالوين وأثناء الحفل تم القبض على احمد من قبل مدير المكان واتهامه بأنه يتعمد مضايقة (ليلى) وتم تسليمه لشرطة السياحة.

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 8

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من كامل العدد +1 أحداثًا طريفة وكوميدية بين الفنانة دينا الشربيني التي تجسد شخصية (ليلى) وزوجها الطبيب احمد الذي يجسدها الفنان شريف سلامة.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 9

وتعرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.



أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا