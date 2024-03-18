كامل العدد +1 الحلقة 8.. بدرة تطلب من ميمي جمال العودة لتعليم الرقص

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1 أحداثًا طريفة وكوميدية بين الفنانة دينا الشربيني التي تجسد شخصية (ليلى) وزوجها الطبيب احمد الذي يجسدها الفنان شريف سلامة.

مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة 8

في بدايات الحلقة الثامنة، طلبت بدرة من والدة زوجها المتوفي ميمي جمال التي تجسد شخصية (فوزية)، أنها تريد العودة لتعليم كورسات الرقص الشرقي ولكن فوزية رفضت وبشدة.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 9

وتعرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا