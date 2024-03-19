مسلسل محارب الحلقة 9.. هل يتم القبض على حسن الرداد بتهمة القتل؟

مسلسلات رمضان 2024..

تعرض اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل محارب الحلقة 9 على قناة سي بي سي، حيث يتعرض "العزازي" الفنان ماجد المصرى، ومحاميه "وصفي" لإطلاق نار من قبل مجهولين؛ أثناء محاولة تقديم رامي العزازي كفنه لعزيز محارب ليتنازل عن قضية مقتل والدته.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 9

ووجهت أجهزة الأمن أصابع الاتهام للفنان حسن الرداد "محارب"، انتقاما لوالدته.

وبدأت أجهزة الأمن في رحلة البحث عن "محارب" للقبض عليه.

مسلسل محارب الحلقة 8.. ظهور خاص لـ تامر أمين

وظهر الإعلامي تامر أمين، معلنا خبر وفاة ماجد المصري "العزازي" وتامر عبد المنعم "وصفي" في جريمة قتل على يد الفنان حسن الرداد "محارب"

وطالب الإعلامي تامر أمين، أجهزة الأمن بسرعة القبض على “محارب” المتهم الأول في قتل العزازي ووصفي.

مواعيد عرض مسلسل محارب

وتعرض حلقات مسلسل محارب طوال شهر رمضان الكريم، يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا.

ومواعيد الإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.